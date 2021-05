Le Pentagone soutient la décision d’approvisionner en vaccins les soldats sud-coréens

Photo : YONHAP News

Le département américain de la Défense soutient l’accord conclu lors du sommet entre Séoul et Washington relatif à la fourniture de vaccins contre le COVID-19 aux militaires sud-coréens. C’est ce qu’a annoncé hier le porte-parole du Pentagone lors d’un point de presse.Selon John Kirby, il s’agira de doses en réserve aux Etats-Unis et les autorités concernées sont en négociation sur la méthode et le calendrier de la distribution.Par ailleurs, sur la question de savoir ce que Washington attend de son allié en cas de conflit armé dans le détroit de Taïwan, Kirby a affirmé que c’est le gouvernement sud-coréen qui devrait y répondre. En effet, la déclaration commune publiée à la suite de la rencontre entre Moon Jae-in et Joe Biden précise l’importance d’assurer la paix dans cette zone.D’après le porte-parole américain, le pays de l’Oncle Sam ne souhaite pas de changement unilatéral de la situation à propos des politiques envers l’Etat insulaire, et continuera à soutenir la défense autonome de ce dernier.En ce qui concerne la relance des exercices militaires conjoints de grande ampleur Corée-USA, Kirby a enfoncé le clou en faisant valoir que ces entraînements étaient essentiels pour respecter le traité mutuel de défense.