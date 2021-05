Le sentiment des consommateurs en hausse depuis cinq mois

Photo : YONHAP News

Le moral des consommateurs s’est amélioré en mai pour le cinquième mois de suite. D’après les données publiées par la Banque de Corée (BOK), l'indice composite de confiance des consommateurs (CCSI) s’est établi à 105,2, soit une hausse de 3 points sur un mois.Selon un responsable de la BOK, cette embellie est due à une croissance économique au premier trimestre meilleure que prévu, et aux exportations qui continuent à avoir le vent en poupe. La campagne de vaccination anti-COVID qui s’accélère et l’amélioration des indices de l’emploi ont également rendu les consommateurs plus positifs pour la reprise de l’économie.Plus précisément, l’indice de perspectives des consommateurs sur le taux d’intérêt a augmenté, ce mois-ci, de 6 points, et celui sur les prix immobiliers de 2 points, en enregistrant une progression pour la première fois depuis cinq mois. Le taux d'inflation ressenti ces 12 derniers mois et celui prévu pour les 12 prochains mois se sont tous élevés à 2,2 %, soit 0,1 point de plus qu’il y a un mois.