Lee Ho-seung coupe court à la possibilité de nouvelles représailles économiques de Pékin

Photo : YONHAP News

Le premier secrétaire de la Cheongwadae à la coordination politique Lee Ho-seung s’est lui aussi exprimé sur le bilan du sommet sud-coréano-américain au micro de la radio domestique CBS.Questionné alors sur la possibilité que la Chine prenne des mesures de rétorsion économique comme celles imposées il y a quelques années pour protester contre le déploiement du bouclier antimissile THAAD sur le sol sud-coréen, le conseiller présidentiel a répondu croire que cela ne serait pas le cas, cette fois-ci.S’agissant de la décision de Moon Jae-in et Joe Biden de former un partenariat global pour l’approvisionnement en vaccins anti-COVID, Lee a affirmé que c’était le résultat d’une coïncidence des positions des deux pays, qui cherchent à faire de la Corée du Sud un hub de la production de vaccins.Il est alors revenu sur l’accord signé entre le laboratoire américain Moderna et la filiale biotech du groupe Samsung. Selon lui, ce pacte ne se limite pas au flaconnage et leur coopération pourra aller au-delà.Et face aux critiques selon lesquelles Séoul a obtenu peu de choses de la part de Washington par rapport aux promesses d’investissements de quatre conglomérats sud-coréens aux Etats-Unis, qui se sont engagés à placer 44 000 milliards de wons, l'équivalent de 32 milliards d'euros, l’officiel de la Maison bleue a répliqué que ces groupes étaient devenus des partenaires reconnus par la première puissance économique de la planète, sous les regards du monde entier.Enfin, au sujet de l’éventuelle grâce présidentielle accordée à Lee Jae-yong, héritier de l’empire Samsung, actuellement derrière les barreaux, le conseiller a affirmé qu’il était pour lui difficile de la prévoir.