La Corée du Sud abrite 50 fois plus d’étrangers qu’il y a 30 ans

Photo : YONHAP News

Le nombre d’étrangers qui résident en Corée du Sud a été multiplié par plus de 50 ces trois dernières décennies. A en croire un rapport du Centre de recherche et de formation sur les migrations (MRTC), ils étaient 2,53 millions en 2019, contre 49 500 seulement en 1990.Le nombre de ceux qui séjournent sur le long terme s’élève à 1,73 million, soit un accroissement de 72,7 % par rapport à 2010. Les individus qui restent pour une courte durée se chiffrent à 793 000, un bond de 206,5 %.Dans le passé, la Corée du Sud était un pays exportateur de main d’œuvre. Entre 1960 et 1976, plus de 10 000 infirmières et 6 500 mineurs se sont envolés pour l’Allemagne. Et entre le milieu des années 1970 et des années 1990, 1,1 million de travailleurs sud-coréens sont partis au Moyen-Orient en profitant du boom du BTP.Il a fallu attendre le début des années 1990 pour que des travailleurs étrangers commencent à affluer dans le pays du Matin clair. C’est à ce moment-là qu’a été lancé le système de « stage industriel » qui permet aux ouvriers étrangers d’être formés et de travailler dans les entreprises locales. Il a été remplacé en 2007 par le système de permis de travail qui porte sur 16 pays dont les Philippines, la Mongolie et le Sri Lanka.Par ailleurs, l'entrée des immigrés à des fins matrimoniales a flambé à 159 000 en 2019, contre 4 000 en 2011.