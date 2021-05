Tous les événements publics proposeront une interprétation en langue des signes ou des données en braille

Photo : KBS News

Tous les événements liés aux journées de commémoration organisés par le gouvernement doivent désormais fournir une interprétation en langue des signes ou des données en braille.D’après le ministère de la Santé et du Bien-être social, un décret-loi amendé sur les droits des personnes handicapées a été adopté ce matin en conseil des ministres. Auparavant, les manifestations concernées étaient limitées à certains jours fériés.Autre changement : les établissements publics doivent mettre en place une formation sur l’amélioration de la perception des personnes handicapées au moins une fois par an pendant plus d’une heure, et les responsables d'établissements qui ne respectent pas cette obligation doivent se soumettre à une séance spéciale.La nouvelle législation entrera en vigueur le 4 juin prochain.