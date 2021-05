Sommet Moon-Biden : trois ministères présentent les résultats

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a organisé aujourd’hui un briefing à la presse afin de faire part des résultats du voyage de Moon Jae-in aux Etats-Unis la semaine dernière. Trois ministres y étaient présents.Le chef de la diplomatie Chung Eui-yong a alors annoncé que l’entrevue entre les présidents sud-coréen et américain avait permis de relancer la dynamique du processus de paix dans la péninsule, l’administration Biden ayant soutenu notamment le dialogue et la coopération Séoul-Pyongyang.Interrogé sur la raison pour laquelle les deux dirigeants n’ont pas évoqué la question des droits de l’Homme en Chine, le ministre a affirmé que Séoul continuait à s’abstenir de mentionner concrètement les affaires intérieures de l’empire du Milieu, vu le caractère spécifique des relations entre les deux pays.Pour sa part, le ministre de l’Industrie et du Commerce extérieur Moon Sung-wook a estimé que Séoul et Washington étaient désormais devenus partenaires de coopération économique dans les secteurs industriels clés. Et d’ajouter que la décision des conglomérats sud-coréens d’investir 44 000 milliards de wons, l'équivalent de 32 milliards d'euros, aux Etats-Unis permet au pays du Matin clair d’établir une tête de pont pour pénétrer le marché américain.Enfin, le ministre de la Santé a de son côté souligné le partenariat de coopération vaccinale. Kwon Deok-cheol a réfuté toute critique selon laquelle les entreprises sud-coréennes se borneront à mettre en flacon les vaccins des laboratoires américains et que Séoul n’a pas réussi à obtenir la promesse d’offres suffisantes de vaccins anti-COVID de la part de Washington. Il en a profité pour annoncer qu’un groupe d’experts serait mis sur pied d’ici début juin pour concrétiser le partenariat sur les vaccins avec les USA.