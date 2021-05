COVID-19 : la part des contaminations individuelles à son plus haut niveau

Photo : YONHAP News

516 nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés en Corée du Sud ces dernières 24 heures.Contrairement à ce qui était le cas jusque-là, le nombre de contaminations supplémentaires dans la région de Séoul est à peu près identique à celui enregistré dans les autres provinces. Pendant longtemps, la vague épidémique s’était concentrée dans la capitale et dans sa couronne.Côté vaccination, à ce jour, un peu plus de 3 864 000 personnes ont reçu une première dose, et quelque 1 856 000 individus leur seconde injection.Quant au taux de reproduction, il a dépassé le seuil de 1 dans quasiment tout le pays. Cela signifie que le virus est loin de disparaître et continue de se propager.Lors de la réunion du centre de gestion de crise aujourd’hui, le ministre de l’Intérieur a annoncé que la part des infections individuelles s’élevait désormais à 47 %. Cela n’était jamais arrivé depuis l’apparition de l’épidémie en janvier 2020.Dans ce contexte, la campagne de vaccination et les livraisons de sérums s’accélèrent. Le pays du Matin clair a reçu aujourd’hui 1 068 000 doses d’AstraZeneca fabriquées dans l’usine à Andong de son entreprise SK Bioscience. Et un premier lot de 55 000 doses du vaccin Moderna doit arriver à Séoul lundi prochain.Le gouvernement, lui, se prépare à la vaccination massive, l’inoculation débutant dès jeudi pour les personnes âgées de 65 à 74 ans. Il fera aussi passer le nombre des centres de vaccination de quelque 2 000 à plus de 13 000 à travers le pays.