Plus de 19 000 disparitions d’enfants en 2020

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, 25 mai, c’est la journée internationale des enfants disparus. A cette occasion, le ministère de la Santé et du Bien-être social et l’Agence nationale de la police ont annoncé que rien que l’an dernier, la Corée du Sud avait compté 19 146 disparitions de jeunes de moins de 18 ans.Heureusement 99,5 % de ces mineurs ont été retrouvés, tandis que 36 d’entre eux restent introuvables.Afin de faciliter les enquêtes, la police fait pré-enregistrer les empreintes digitales et les données personnelles d’enfants, comme elle le fait pour les personnes souffrant de démence.L’an dernier, le nombre de ces demandes a fortement diminué dans le sillage du coronavirus. Le pré-enregistrement est aussi possible sur l’application mobile dédiée. Il est aussi conseillé de le renouveler à mesure que les enfants grandissent.Jusqu’à présent, plus de 4 466 000 mineurs âgés de moins de 18 ans ont pré-enregistré leurs empreintes digitales ou les photos de leur visage afin de se préparer à leur éventuelle disparition.