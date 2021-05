Photo : YONHAP News

Le mercure est en forte baisse ce mardi, en tout cas dans la région métropolitaine. A Séoul, il chute de sept degrés par rapport à hier, à 18°C au plus fort de la journée. Dans le reste du pays, et notamment dans le sud-est, l'atmosphère demeure chaude avec par exemple 25°C à Busan.Ce vent de fraîcheur est dû aux précipitations qui ont arrosé jusque tôt ce matin le nord-ouest du territoire et une partie de la province de Gangwon. De fortes bourrasques ont aussi contribué à faire baisser les températures. Celles-ci seront de nouveau en hausse dès demain.