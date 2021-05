Moon Jae-in prendra part au sommet P4G de Séoul

Photo : YONHAP News

Le président de la République prendra part au deuxième sommet P4G, le Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030, que Séoul accueillera les 30 et 31 mai en visioconférence.C’est ce qu’a annoncé hier la porte-parole de la Cheongwadae. Park Kyung-mee a précisé que pas moins de 60 dirigeants des principaux pays de la planète et d’organisations internationales y seront présents. Parmi eux, le président des Etats-Unis.Les discussions se dérouleront en deux sessions distinctes : l’une réunissant les chefs d’Etat ou de gouvernement, l’autre les représentants de gouvernements, d’organisations internationales, d’entreprises, de la société civile, ainsi que des universitaires. Avec pour thème : réaliser la vision de la neutralité carbone via une reprise verte inclusive.Juste avant la cérémonie d’ouverture, Moon Jae-in s’entretiendra, également par liaison vidéo, avec Mette Frederiksen, Première ministre du Danemark, qui a accueilli le 1er sommet P4G en 2018. L’occasion pour eux de discuter de la coopération pour le succès de la prochaine rencontre et des meilleurs moyens de développer davantage les relations entre Séoul et Copenhague, qui ont établi un partenariat stratégique il y a dix ans.La porte-parole du palais présidentiel a tenu à souligner les enjeux de la conférence de Séoul. Il s’agit du premier sommet environnemental multilatéral organisé par la Corée du Sud. Le pays pourra aussi en profiter pour faire preuve de leadership au sein de la communauté internationale dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques climatiques et pour faire connaître à la fois ses propres mesures et ses nouvelles technologies en la matière.La déclaration de Séoul sera adoptée lundi lors de la cérémonie de clôture.