Sung Kim et le négociateur nucléaire japonais se sont parlé au téléphone

Photo : YONHAP News

Le tout nouveau représentant spécial américain pour la Corée du Nord semble avoir entamé sa mission. Sung Kim s’est entretenu par téléphone avec le négociateur nucléaire japonais, Takehiro Funakoshi, qui est le directeur général des affaires pour l’Asie-Océanie au ministère des Affaires étrangères.C’est ce qu’a annoncé hier sur son compte Twitter le Bureau des affaires de l'Asie de l'Est et du Pacifique du département d’Etat américain. Celui-ci a précisé que les deux hommes avaient échangé sur le dossier nord-coréen et d’autres sujets importants avant de réaffirmer leur volonté de dénucléariser la péninsule coréenne de manière complète.Vous vous en souvenez. Lors de sa conférence de presse conjointe avec son homologue sud-coréen, la semaine dernière à Washington, Joe Biden a fait une surprise en annonçant la nomination de cet ancien ambassadeur des Etats-Unis à Séoul au poste vacant depuis le départ de Stephen Biegun, sous Donald Trump.Le président démocrate lui a alors donné le titre d’« envoyé spécial pour la République populaire démocratique de Corée » (RPDC, le nom officiel de la Corée du Nord). Le département d’Etat a employé le mot « représentant » au lieu d’envoyé.