COVID-19 : le gouvernement finalise les mesures en faveur des vaccinés

Photo : YONHAP News

Les inscriptions pour la vaccination contre le COVID-19 se poursuivent pour les plus de 60 ans, dont l’inoculation débutera demain. Cela dit, à ce jour, seule 60 % de la population concernée a pris rendez-vous, alors que le gouvernement espère vacciner plus de 70 % des citoyens sud-coréens d’ici fin septembre.Face à cette situation, l’exécutif planche sur des mesures destinées à convaincre les sceptiques et les récalcitrants. Lors de la réunion quotidienne du centre de gestion de crise, aujourd’hui, le Premier ministre Kim Boo-kyum a annoncé finaliser ces « mesures de soutien aux vaccinés pour un retour à la vie normale ».Il s’agit en premier lieu de les exempter, après la première injection, de l’obligation de respecter le plafond du nombre de participants lors des réunions de famille dite « de lignée directe », et ce à partir du 1er juin.Et dès le mois de juillet, les personnes qui ont reçu une première dose pourront tomber le masque en extérieur et ne seront pas concernés non plus par les jauges imposées aux établissements à haute fréquentation et aux lieux de culte. Même chose pour les gens complètement vaccinés dans les réunions privées, les restaurants, les cafés ou encore les mariages.Le chef du gouvernement a aussi annoncé un réajustement complet du protocole sanitaire après la fin septembre. Et d’ajouter qu’il étudiera la possibilité de faire retirer le masque même en intérieur dès que l’immunité collective sera atteinte.