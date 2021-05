3,8 % du PIB sud-coréen sera consacré à la neutralité carbone d’ici 2025

Photo : KBS News

Le gouvernement a dévoilé ses grandes lignes visant à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Le vice-Premier ministre à l’économie en a fait part, lors d’une session spéciale du sommet P4G consacrée à la solidarité pour la croissance verte, qui s’est déroulée hier en visioconférence.Selon Hong Nam-ki, la neutralité carbone n’est plus considérée comme un moyen pour prévenir la crise climatique, mais comme un nouveau moteur de croissance. Dans cette optique, la Corée du Sud accélère sa transition vers une économie bas carbone et respectueuse de l’environnement.Trois orientations à suivre pour y parvenir : tout d’abord, l’exécutif prévoit d’investir, d’ici 2025, 3,8 % de son PIB, soit 73 400 milliards de wons (53,5 milliards d’euros), dans les projets du New Deal vert liés aux infrastructures et à la mobilité écologique, ainsi qu'aux nouvelles énergies renouvelables.Ensuite, afin d’encourager la participation du secteur privé, un fonds de 4 000 milliards de wons, soit 2,9 milliards d’euros, sera mis en place cette année. S’y ajoute une autre enveloppe dédiée à la lutte contre le réchauffement climatique pour aider les entreprises à développer les technologies concernées.Enfin, pour les acteurs défavorisés par la stratégie de baisse des émissions carbones, l’Etat épaulera leur reconversion vers des secteurs prometteurs.Dans la foulée, le ministre des Finances a tenu à préciser que la Réunion stratégique du « New Deal à la coréenne », présidée par le chef de l’Etat de concert avec le milieu politique, deviendrait un organe de décision de premier ordre pour la mise en œuvre de ces initiatives.