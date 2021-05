La BOK relèvera-t-elle sa prévision de croissance à 4 % ?

Photo : KBS News

La Banque de Corée (BOK) déterminera demain le taux directeur et sa nouvelle prévision de croissance de la Corée du Sud pour cette année. Face aux signes de reprise économique, les experts sont nombreux à s’attendre à ce que le chiffre dépasse 4 %. Le 25 février, la BOK a fixé son pronostic à 3 %.Le mois dernier, le montant des exportations a grimpé de 41,1 % sur un an pour atteindre un peu moins de 51,2 milliards de dollars. Une progression jamais vue depuis février 2011. Le chiffre sur les 20 premiers jours de mai a également explosé de 53,3 %.Les politiques budgétaires du gouvernement constituent d'autres facteurs à prendre en compte. Les nouvelles perspectives devraient refléter les effets de la quatrième aide d’urgence, en plus des éventuelles conséquences des indemnisations bientôt versées aux petits commerçants touchés par le COVID-19.Hier, l’Institut du marché des capitaux de Corée (KCMI) a révisé sa prévision de croissance à 4,3 %, soit une hausse d’un point. Le 27 avril dernier, JP Morgan a également relevé son estimation de 4,1 % à 4,6 %. Pourtant, compte tenu de la tendance conservatrice de la banque centrale sud-coréenne, il se peut que le nouveau taux reste inférieur à 4 %.