Séoul et Jakarta paraphent un mémorandum d’entente sur l’administration électronique

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a conclu hier un mémorandum d’entente (MOU) avec l’Indonésie pour le développement du gouvernement numérique. Jakarta avait déjà élaboré en 2019 un système de base en la matière à travers une coopération avec Séoul, et cette nouvelle convention bilatérale permettra de poursuivre cette initiative.En vertu de l'accord, le ministère sud-coréen de l'Intérieur et le ministère indonésien de la Réforme administrative et bureaucratique vont mettre en place un centre de collaboration sur l’administration électronique.Le pays du Matin clair fera part de son expérience à son partenaire jusqu’en décembre 2023, et dans ce cadre, des experts sud-coréens seront envoyés sur place à partir de juillet prochain.Le mémorandum d'entente devrait ouvrir des opportunités aux entreprises sud-coréennes de participer aux projets gouvernementaux du pays d’Asie du Sud-est. Le ministre sud-coréen Jeon Hae-cheol s'est engagé à faire en sorte que les sociétés des TIC de son pays fassent une percée active sur le marché de l’Association des pays du sud-est asiatique (Asean).