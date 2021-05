BTS : « Butter » domine les classements d’Oricon

Photo : YONHAP News

Avec son nouveau single « Butter », le succès est encore au rendez-vous pour BTS au Japon.Selon son label Big Hit Music, ce titre publié le 21 mai dernier s’est hissé en tête du classement hebdomadaire de streaming d’Oricon en enregistrant plus de 16,6 millions d’écoutes en seulement trois jours. Aucun clip n’avait jusqu’ici atteint ce chiffre la première semaine de sa sortie.Le boys band sud-coréen avait déjà conquis la plus haute marche du podium avec « Dynamite » et « Film Out », qui ont cumulé chacun plus de 10 millions d’écoutes en streaming.Le nouveau tube du septuor dirigé par RM a également occupé le trône du classement hebdomadaire des singles numériques dans l'archipel. C’est la deuxième fois que le groupe de k-pop domine ce palmarès après « Film Out ».« Butter » a conservé le premier rang du classement quotidien des singles numériques pendant trois jours après sa publication.Cette chanson estivale cartonne également dans le monde anglo-saxon. Elle a renouvelé le record du nombre de streamings par jour de la plateforme de musique Spotify en étant écoutée 20,9 millions de fois le premier jour de sa sortie.