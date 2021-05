COVID-19 : assouplissement des mesures sanitaires pour les personnes vaccinées

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouveaux cas positifs au COVID-19 est repassé au-dessus des 700 pour la première fois en 12 jours. De fait, 707 contaminations supplémentaires ont été répertoriées en l’espace de 24 heures.Dans ce contexte, le gouvernement a annoncé aujourd’hui une série de mesures visant à augmenter le taux de vaccination.Dès le 1er juin, les vaccinés ne seront pas comptés parmi les participants lors des réunions de famille dite « de lignée directe ». Concrètement, si dans une famille, le grand-père et la grand-mère se sont fait inoculer, la jauge passe à dix personnes, contre huit actuellement.Et les résidents d’Ehpad qui ont reçu les deux injections n’auront plus besoin de se soumettre aux dépistages effectués régulièrement dans leur établissement. De même, ils pourront accueillir en personne les visiteurs, si ceux-ci sont complètement vaccinés eux aussi.L’exécutif envisage de desserrer la vis encore davantage au second semestre. A partir de juillet, les citoyens pourront tomber le masque en extérieur dès la primo-vaccination. Ils ne seront pas concernés non plus par les jauges imposées aux établissements à haute fréquentation et aux lieux de culte.Même chose pour les gens qui ont reçu les deux doses, non seulement dans les rassemblements privés, mais aussi dans les restaurants, les cafés ou encore les mariages. Ils peuvent obtenir un certificat de vaccination électronique ou au format papier.Un bémol cependant : toutes ces mesures qui doivent entrer en vigueur en juillet risquent d’être reconsidérées, si l’objectif de vacciner 13 millions d’individus d’ici la fin juin n’est pas achevé.Par ailleurs, l’inoculation commencera demain dans quelque 13 000 établissements à travers le pays pour les seniors âgés de 65 à 74 ans ou les personnes qui souffrent de maladies respiratoires graves. Quelque 5 147 000 individus sont concernés. A noter aussi qu’il est toujours possible pour les plus de 60 ans de s’y inscrire.