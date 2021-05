Le candidat au poste de procureur général à l’épreuve des questions des députés de l’opposition

Photo : YONHAP News

C’est l’heure du grand oral pour Kim Oh-soo, le candidat de Moon Jae-in pour occuper le fauteuil de procureur général, laissé libre par le départ de Yoon Seok-youl.Cet ancien vice-ministre de la Justice de 2018 à 2020 fait face aujourd’hui aux questions des députés de la commission concernée, celle de la législation et des affaires juridiques dans le cadre de son audition de confirmation.Les élus de l’opposition, notamment ceux du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), sa principale force, ont étalé leurs opinions aux antipodes sur sa candidature. Ils ont alors mis en cause notamment l’allégation selon laquelle après avoir quitté son poste, l’avocat Kim aurait défendu ceux qui seraient impliqués dans les gros scandales de fraude financière de deux fonds spéculatifs, Lime et Optimus, et aurait touché des honoraires très élevés.Son fils est aussi dans leur viseur. Il est soupçonné d’avoir indiqué le poste de son père dans son dossier de candidature à un institut de recherche afin de se faire octroyer un favoritisme. C’était en 2017. Kim Oh-soo dirigeait alors le parquet du district nord de Séoul. Il affirme ignorer les faits reprochés à son fils.