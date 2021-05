Moon Jae-in débriefe son voyage aux Etats-Unis à la classe politique

Photo : YONHAP News

Comme annoncé, le président de la République a convié aujourd’hui à un déjeuner de travail les chefs de file des cinq principaux partis à l’Assemblée nationale. L’occasion pour Moon Jae-in de faire le bilan de son voyage américain la semaine dernière, avec en point d’orgue son entrevue avec Joe Biden.Le chef de l’Etat a détaillé avoir pu reconfirmer que l’alliance Séoul-Washington ne cesse de se développer, et ressentir aussi la responsabilité et le rôle d’une Corée du Sud qui occupe désormais un meilleur statut qu’auparavant.Pour le locataire de la Maison bleue, les discussions avec son homologue américain ont permis aux deux alliés d’élargir et d’approfondir à la fois la coopération bilatérale tant en matière de sécurité et de paix que dans bien d’autres domaines comme l’économie, les technologies, les vaccins ou encore le changement climatique.Moon a également tenu à évoquer le fait que sa déclaration commune avec Biden a fait état de l’accord de Singapour entre les Etats-Unis et la Corée du Nord et de celui de Panmunjom entre celle-ci et sa voisine du Sud pour dénucléariser la péninsule et y installer une paix durable.Selon lui, Washington aurait voulu renouer le dialogue avec le régime de Kim Jong-un en nommant son nouveau représentant spécial pour la Corée du Nord. Dans la foulée, le dirigeant sud-coréen a appelé celle-ci à y réagir positivement.Le numéro un sud-coréen a également fait un tour d’horizon des autres résultats. Il s’agit notamment de la résiliation de l’accord par lequel Séoul n’a pu développer les missiles dont la portée est supérieure à 800 km, de la coopération vaccinale et en matière de semi-conducteurs et de batteries pour véhicules électriques. Il en a profité pour exhorter la classe politique à apporter son soutien à leur mise en œuvre.