Contre-terrorisme : Pyongyang sur la liste noire de Washington pour la 25e année de suite

Photo : YONHAP News

L’administration de Joe Biden a décidé de maintenir la Corée du Nord sur sa liste noire des pays qui ne coopèrent pas suffisamment contre le terrorisme. C’est ce qu’on a appris hier du journal officiel du gouvernement fédéral des Etats-Unis.Selon cette publication, le département d’Etat a pris la décision le 14 mai en vertu de la loi sur le contre-terrorisme, un préalable à toute vente d'armes par les Etats-Unis, et en a informé le Congrès. Quatre autres pays, à savoir l’Iran, la Syrie, le Venezuela et Cuba, restent inscrits sur la liste, comme l’an dernier.La vente ou la licence de biens et de services de défense militaire pour leur exportation vers ces Etats est donc interdite, et la communauté internationale en sera tenue au courant.Le ministère américain a commencé en 1997 à publier au journal officiel les noms des nations qui rejoignent ce club très fermé. Depuis cette année-là, il n’en a jamais retiré Pyongyang.