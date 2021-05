Photo : YONHAP News

De la pluie est attendue dans la nuit de mercredi a jeudi sur l'ensemble du pays. Elle a déjà commencé à tomber par endroits, notamment sur l'île de Jeju et dans le sud de la province de Gyeonggi.En attendant, le ciel est couvert sur toute la péninsule, et le mercure est en baisse de quelques degrés par rapport à hier, avec 22°C à Séoul, 23°C à Jeonju et 25°C à Gangneung. Les habitants de Busan, la deuxième ville du pays dans le sud-est, risquent même de grelotter avec seulement 18°C relevés à 15h.