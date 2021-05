Le patron du renseignement sud-coréen entame son voyage américain à New York

Photo : YONHAP News

Le patron du Service national du renseignement (NIS) Park Jie-won entame sa visite aux Etats-Unis. Il s’est rendu d’abord à New York, où il est arrivé hier, heure locale.Ce n’est pas anodin, puisque son déplacement intervient cinq jours à peine après le sommet à la Maison blanche entre les présidents sud-coréen et américain. Il aurait donc pour mission de se concerter avec le gouvernement américain sur les moyens concrets de faire revenir Pyongyang à la table des négociations.Sachez que lors de leur entrevue, Moon Jae-in et Joe Biden étaient convenus de poursuivre le dialogue avec le régime de Kim Jong-un dans le respect de deux accords signés en 2018 avec celui-ci, l’un à Singapour, l’autre à Panmunjom.Pourtant, on ignore toujours la durée du séjour de Park aux USA et les noms de ses interlocuteurs locaux. Les spéculations vont donc bon train sur sa première destination, puisqu’à New York se trouve la représentation permanente du pays communiste.Après une brève escale dans cette plus grande ville américaine, le numéro un du renseignement sud-coréen se dirigera vers Washington. Là-bas, il serait reçu notamment par le patron de la CIA William Burns, la directrice du renseignement national (DNI) Avril Haines ou encore le nouveau représentant spécial du département d’Etat pour la Corée du Nord Sung Kim.