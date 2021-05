Dokdo : Tokyo refuse de corriger une carte sur le site web des Jeux olympiques

Photo : YONHAP News

Le Japon a rejeté la demande de Séoul de corriger la carte de son pays affichée sur le site web du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo. Le document laisse supposer que Dokdo, les îlots sud-coréens situés en mer de l’Est, font partie de son territoire.En effet, sur le plan montrant l’itinéraire de la flamme olympique, un petit point est dessiné au-dessus de la préfecture de Shimane à l’endroit où se trouve Dokdo.Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a immédiatement appelé le gouvernement nippon à réparer cette erreur. Et le Comité sportif et olympique sud-coréen (KSOC) a fait de même à l’adresse du Comité d’organisation des JO de Tokyo.Cependant, ce dernier a prétendu que le document indiquait simplement l’existence d’« une île éloignée appartenant à la préfecture de Tokyo ». Le gouvernement japonais aurait lui aussi transmis une position similaire au gouvernement sud-coréen à travers des canaux diplomatiques.Dans ce contexte, l’ancien Premier ministre sud-coréen Chung Sye-kyun a affirmé qu’il faudrait examiner la possibilité de boycotter ces jeux si le Japon s’obstinait à ne pas supprimer cette indication.