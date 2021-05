COVID-19 : coup d’envoi de la vaccination des seniors de 65 à 74 ans

Photo : YONHAP News

629 nouveaux cas de COVID-19 ont été identifiés en Corée du Sud en l’espace de 24 heures, soit 78 cas de moins que la veille.Les premiers vaccins pour les seniors âgés de 65 à 74 ans et les personnes souffrant de maladies respiratoires graves et chroniques seront administrés aujourd’hui.Les volontaires peuvent se faire inoculer le produit d’AstraZeneca dans le créneau horaire et l’établissement médical dédié de leur choix. Quelque 12 800 centres sont mis en place dans l’ensemble du pays.Le taux de réservation s’élève à 68,9 % chez les 70-74 ans et 63,6 % chez les 65-69 ans. Le chiffre est de 55,5 % chez les patients atteints de maladies respiratoires graves. Le gouvernement estime pouvoir vacciner plus d’un million de personnes chaque jour.Jusqu’à présent, 7,8 % des sud-Coréens ont reçu une première injection et 3,9 % les deux doses.Dans le même temps, les livraisons de sérums se poursuivent. Aujourd’hui, la Corée du Sud doit recevoir 1 069 000 doses d’AstraZeneca fabriquées par l’entreprise locale SK Bioscience.Et pour ne pas gâcher les doses non réclamées, le portail internet Naver et le service de messagerie mobile KakaoTalk ont commencé aujourd’hui à poster le volume des stocks restant dans chaque centre de vaccination. Les personnes qui ne sont pas éligibles à la vaccination peuvent en bénéficier près de chez elles. Là aussi, une prise de rendez-vous est nécessaire.