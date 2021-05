JO de Tokyo : la Corée du Sud totalise jusqu'à présent 186 athlètes dans 23 sports

Photo : YONHAP News

Nous sommes à 57 jours de l’inauguration des Jeux olympiques d’été de Tokyo. Selon les chiffres établis hier, 186 athlètes sud-coréens se sont déjà qualifiés pour 85 épreuves dans 23 sports, soit 26 de plus par rapport au 14 avril dernier.Parmi eux figurent notamment le jeune nageur prometteur Hwang Sun-woo, la nageuse chevronnée Kim Seo-yeong et d’autres sportifs dans les disciplines du plongeon et du tennis de table.Or, comme le Comité international olympique (CIO) projette d'achever les compétitions internationales faisant office d’éliminatoires pour les JO d’ici le 29 juin, le Comité sportif et olympique sud-coréen (KSOC) s’attend à ce que le nombre de ses athlètes qualifiés s'élève à entre 200 et 210.De son côté, le KSOC envisage de finaliser, d’ici le 5 juillet, la liste des sportifs qui participeront à la compétition mondiale.