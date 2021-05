Le Pentagone fait le lien entre la manœuvre sud-coréano-américaine et la préparation militaire

Photo : YONHAP News

Le président de la République a reçu hier à un déjeuner de travail les chefs de file des cinq principales formations politiques du pays pour leur débriefer son récent voyage aux Etats-Unis.Après cette rencontre, le porte-parole du Parti de la justice, dont le patron a lui aussi été convié, a relayé une partie de la conversation. Selon lui, à propos des prochains exercices militaires sud-coréano-américains, Moon Jae-in a estimé qu’il serait difficile d’organiser des manœuvres de grande envergure en raison du coronavirus. Une sortie qui a aussitôt fait réagir la presse.L’agence de presse sud-coréenne Yonhap est allée plus loin pour connaître l’avis du département américain de la Défense. Elle a alors interrogé celui-ci par écrit. Cela dit, un de ses porte-paroles s’est contenté d’une réponse générale, en affirmant qu’« une solide préparation militaire est la priorité numéro un du chef du Pentagone et la manœuvre conjointe est un moyen essentiel de la préserver chez nos alliés ».L’officiel américain a détaillé que ce type d’opération n’était pas destinée à provoquer, mais qu'elle était de nature défensive et visait à maintenir ladite préparation militaire de l’alliance pour s’assurer que ses forces sont prêtes à combattre « dès ce soir ». Et d’ajouter que toute décision, que ce soit sur son ampleur ou sa date, sera prise de manière bilatérale et en considération de ces éléments.Quant au ministère sud-coréen de la Défense, son porte-parole a déclaré aujourd’hui, à travers son briefing régulier, que les prochains exercices seraient des entraînements de postes de commandement. Avant d’ajouter que la date, la taille et les modalités n'avaient pas encore été fixés. Il a précisé que les discussions se déroulaient étroitement entre Séoul et Washington.