La BOK élève à 4 % ses prévisions de croissance sud-coréenne

Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) a révisé à la hausse ses prévisions de croissance de la Corée du Sud pour cette année, à 4 %, soit un point de plus que ses perspectives avancées en février dernier. Cet optimisme s’expliquerait par une amélioration plus rapide que prévu de la conjoncture économique et du moral des consommateurs, ainsi que celle des facteurs internes comme externes.Dans la foulée, la BOK a décidé de maintenir son taux directeur à 0,5 % pour la huitième fois de suite depuis mai 2020. En mars 2020, elle avait procédé à une baisse radicale de son taux de référence, de 1,25 % à 0,75 %, pour faire face au COVID-19, avant de l'abaisser de nouveau à 0,5 % deux mois plus tard.Depuis, les exportations et les investissements se sont rétablis plus vite qu'anticipé. Mais dans le même temps, la pression inflationniste et la flambée des prix immobiliers ont pesé lourd sur l’économie nationale. En dépit de cette préoccupation, la banque centrale du pays a opté pour le statu quo, en jugeant que la consommation des ménages n’affichait pas pour l'heure de signe net de reprise.Ainsi, le décalage avec les taux de référence de la Réserve fédérale (Fed) des Etats-Unis reste entre 0,25 et 0,5 point.