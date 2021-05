La Corée du Sud signe les accords Artemis sur l’exploration lunaire

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud est devenue le dixième pays à avoir signé les accords dits Artemis, une initiative pilotée par les Etats-Unis et qui établit une ligne de conduite internationale pour l’exploration et l’exploitation pacifiques de la Lune et d’autres astres. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le ministère des Sciences et des TIC.La participation de Séoul a été décidée par le président sud-coréen et son homologue américain lors de leur sommet de Washington la semaine dernière.Le pacte Artemis s’inscrit dans le cadre du programme de la NASA, qui porte le même nom et qui a pour objectif de renvoyer des astronautes sur la Lune en 2024, plus de 50 ans après la dernière mission Apollo. A ce jour, outre la Corée du Sud, l’agence spatiale américaine et huit autres nations l’ont rejoint. Parmi elles le Japon, le Royaume-Uni, l’Italie et l’Ukraine.Selon les explications du ministère sud-coréen, le pays du Matin clair pourra désormais élargir davantage sa coopération spatiale avec les USA et prendre part aussi à plusieurs autres projets en la matière. Séoul développe en ce moment un orbiteur lunaire baptisé « KPLO » pour le lancer en août 2022, et ce en collaboration avec la NASA.