COVID-19 : la FDA américaine évalue favorablement la stratégie sud-coréenne de diagnostic

Photo : YONHAP News

La FDA, l’agence américaine des médicaments, a publié mardi un rapport sur la stratégie de lutte de la Corée du Sud contre la pandémie de COVID-19. Un document qui fait état notamment du soutien de son gouvernement au développement des produits pour détecter le coronavirus et à leur homologation.L’agence y indique que la stratégie sud-coréenne a été mondialement reconnue en avril 2020 pour son efficacité à endiguer la propagation de l’épidémie. Et d’ajouter avoir analysé les informations sur le sujet publiées par les médias et le gouvernement sud-coréens, estimant que l'expérience de Séoul pourra être utile.Selon la FDA, l’approche du pays du Matin clair est basée sur la leçon tirée de l’épidémie de syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS), qui l’avait frappé en 2015. Le rapport présente en détails les efforts déployés depuis par son exécutif pour faire barrage à toute maladie infectieuse.Il s’agit par exemple de faire des investissements d’envergure pour l’utilisation commerciale des technologies de diagnostic, ce qui a permis aux entreprises privées de mettre au point et fabriquer rapidement les dispositifs de test. Séoul s’est aussi inspiré des Etats-Unis pour adopter le système dit « EUA », l’autorisation en urgence de la mise sur le marché de ces outils.En ce qui concerne les autres mesures de freinage jugées efficaces, le rapport cite le respect strict du protocole sanitaire comme le port de masque ou la distanciation sociale.Par ailleurs, la Corée du Sud s’est hissée en mai à la cinquième place des pays qui s’en sortent le mieux face au COVID-19. Un classement publié mardi par l’agence de presse américaine Bloomberg. Un total de 53 nations ont été observées.