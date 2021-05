Lancement du 2e contingent du comité chargé d’éclairer les atteintes aux droits de l’Homme du passé

Photo : YONHAP News

Le deuxième contingent du Comité pour la vérité et la réconciliation sur les affaires du passé a officiellement entamé ses travaux aujourd’hui. Il a décidé de traiter un total de 328 cas portant sur les atteintes aux droits de l’Homme, y compris les massacres de civils, et les déformations de la vérité portant sur la période de la guerre de Corée (1950-1953) et des régimes autoritaires.Ce 2e comité avait été mis en place en décembre dernier, soit dix ans après l’achèvement des activités de la précédente entité. Il peut mener pendant trois ans ses investigations et prolonger d’un an ce délai. Il peut ensuite recommander, en fonction du résultat de ses enquêtes, au gouvernement de présenter des excuses officielles ou à la Justice de réexaminer des affaires classées. Et ses conclusions peuvent servir de base pour mener à bien des projets de réconciliation tels que des initiatives commémoratives pour les victimes ou des campagnes d’exhumation des dépouilles.A la différence du précédent contingent, le nouveau peut organiser une audience pour faire la lumière sur des affaires du passé.