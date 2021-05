Moon Jae-in dévoile une vidéo spéciale filmé à l’occasion du sommet P4G

Photo : YONHAP News

A trois jours de l’inauguration du deuxième sommet P4G, le Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 qui se déroulera à Séoul dimanche et lundi en visioconférence, la Cheongwadae a dévoilé, aujourd’hui, une vidéo spéciale où le président de la République, lui même, a pris un rôle avec d’autres célébrités. Il s’agit du premier sommet multilatéral sur l’environnement tenu en Corée du Sud.En se promenant avec eux dans le jardin du palais présidentielle, Moon Jae-in a eu une conversation libre avec eux sur le sens de cette conférence, la sécurité alimentaire, la politique contre le changement climatique et les actions de la vie quotidienne pour l’environnement.A cette occasion, le chef de l’État a souligné que de petites actions de la vie quotidienne accomplies par chaque individus comptait plus que la coopération entre les pays. Il a notamment cité la lutte contre la pollution maritime comme l’un des défis mondiaux à relever d’urgence, en rappelant que les sud-Coréens consommaient le plus au monde des produits halieutiques.EsEnfin, le locataire de la Maison bleue a ajouté qu’il voudrait vivre librement en soignant des arbres ou en consacrant sa vie pour l’agriculture s’il pouvait vivre une autre vie.