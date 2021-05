THAAD : nouvel affrontement entre policiers et riverains suite à l’arrivée de matériel de construction

Photo : YONHAP News

Des échauffourées ont eu lieu ce matin, à Seongju, près de la base de GI's abritant le bouclier antimissile américain (THAAD). Une centaine de riverains et de membres d’associations religieuses ou civiques se sont confrontés à la police à l’arrivée d’une trentaine de véhicules chargés d’équipements et de matériaux destinés à la réhabilitation des casernes de soldats et de provisions pour ces derniers. C’est la cinquième fois depuis le début de ce mois que le ministère de la Défense et l'armée américaine procèdent à cette opération.Cependant, les habitants ont de nouveau barré la route au convoi, en réclamant l’arrêt de l’acheminement d’équipements de construction. Les policiers ont donc dû recourir à la force pour disperser le groupe de militants qui a tenté d’organiser un rassemblement à 6h du matin sur place.Pour rappel, une batterie composée de six pas de tir est actuellement déployée provisoirement sur ce site situé dans la province de Gyeongsang du Nord. Depuis avril 2017, date de l'arrivée des premiers éléments, les riverains ne cessent de réclamer son retrait.