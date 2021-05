Photo : YONHAP News

Après la pluie qui est tombée sur une grande partie du pays ce jeudi matin, les nuages se sont dirigés vers l'est, plus précisément sur la province de Gangwon où des précipitations étaient toujours en cours en début d'après-midi.Le reste du territoire profite d'une courte accalmie, avant le retour de la pluie prévu pour demain.Du côté des températures, Météo-Corée relève 20°C à Séoul, 22°C à Daejeon, 23°C à Gwangju et 25°C à Ulsan.