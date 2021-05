COVID-19 : record du nombre quotidien de vaccinations

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, le nombre de patients supplémentaires contaminés au COVID-19 est retombé sous le seuil de 600, avec 587 cas signalés et 16 importés. La moyenne du nombre quotidien de malades additionnels ces huit derniers jours a atteint 599, soit 42 de moins que la semaine précédente.Côté vaccination, quelque 657 000 individus se sont fait injecter, hier, une première dose du sérum, soit le plus grand nombre depuis le début de la campagne vaccinale.L'inoculation des seniors âgés de 65 à 74 ans, soit environ 5,13 millions de personnes, se déroule dans plus de 13 000 établissements médicaux, y compris les petites cliniques de quartier. Et comme 98 % de ceux qui avaient réservé ont honoré leur engagement, il n’y avait presque aucune dose restante.Dans ce contexte, les autorités sanitaires ont prévu qu’une telle participation active permettra d’accomplir sans difficulté l’objectif de vacciner 13 millions d’individus d’ici fin juin et d’atteindre plus rapidement l’immunité collective.