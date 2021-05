Pentagone : Washington privilégiera la diplomatie et dissuadera Pyongyang de toute provocation

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis tiennent à résoudre le dossier nord-coréen par la diplomatie même s’ils sont préoccupés par les menaces balistiques et nucléaires du royaume ermite.C’est ce qu’a affirmé, jeudi, le secrétaire américain à la Défense dans un document écrit présenté à la commission militaire de la Chambre des représentants dans le cadre d’une prochaine audition.Dans ce texte, Lloyd Austin a souligné que la Corée du Nord continuait de renforcer ses capacités balistique et nucléaire qui constituent « une menace grandissante » à l’égard des alliés et partenaires régionaux de Washington, en prenant pour cible le continent américain. Selon lui, les Etats-Unis continueront de se concentrer sur la gestion de ces menaces « déstabilisantes et provocatrices » tout en mettant la diplomatie en priorité, ainsi que de maintenir la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne.Le chef du Pentagone a également affiché sa défiance vis-à-vis de la Chine, qui ne se contente pas d’élargir son influence économique mais tâche de faire évoluer l’ordre régional à son profit tout en affectant les valeurs démocratiques et les droits de l’Homme en Indo-Pacifique. Selon Austin, il faudra faire face à l’armée chinoise qui accélère sa modernisation.Même son de cloche sur Pyongyang et Pékin du côté du chef d’état-major des armées américaines. Selon Mark Milley, le régime de Kim Jong-un ne montre aucun signe d’allégement dans sa concentration sur ses capacités militaires au détriment de sa population la plus vulnérable et de la paix dans cette partie du monde.Le plus haut gradé des USA a également accusé la Chine de perturber l’ordre international. Selon lui, il est nécessaire d’éviter tout conflit avec elle et de la tenir comme un concurrent stratégique de plus en plus redoutable.