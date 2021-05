Immobilier : le Minjoo dévoile son projet visant à assouplir la réglementation

Photo : YONHAP News

Le Minjoo a dévoilé, hier, une ébauche visant à améliorer les conditions actuelles de financement, d’imposition et d’offre relatifs au logement.C’est le résultat de la révision de la politique immobilière engagée par le parti au pouvoir depuis l’échec cuisant des élections partielles du 7 avril. De nombreux électeurs avaient alors pointé du doigt une réglementation trop stricte de l’administration Moon Jae-in destinée à endiguer la flambée des prix immobiliers, mais qui a eu, au contraire, pour effet de doper le marché.D’abord, la formation présidentielle a décidé d’augmenter les bénéficiaires de l’exemption de l’impôt sur la fortune en relevant le plancher du prix officiel des logements imposables de 600 millions de wons, soit environ 440 000 euros actuellement, à 900 millions de wons, l’équivalent de 667 000 euros. Ainsi, quelque 440 000 foyers verront leur taxe se réduire d’environ 180 000 wons (132 euros) en moyenne.Les conditions d’octroi des prêts pour les non-propriétaires devraient également être assouplis. Ainsi, le rapport prêt-valeur, autrement dit le ratio d'un prêt sur la valeur de l'actif, pourrait être augmenté de 20 points au maximum.Enfin, sur la politique de l’offre, le Minjoo au pouvoir s’est engagé à accélérer le projet de construction de villes nouvelles de troisième génération et à élargir l’offre de logements en faveur des jeunes et des nouveaux mariés à travers le projet pilote baptisé « Un logement pour tous ».