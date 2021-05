Wang Yi s’entretient avec l’ambassadeur nord-coréen à Pékin

Photo : YONHAP News

Le ministre chinois des Affaires étrangères a rencontré, hier, l’ambassadeur de Corée du Nord en Chine. C’est la première fois que Wang Yi s'entretient avec Ri Ryong-nam depuis l'arrivée de ce dernier à Pékin en février dernier.A cette occasion, le chef de la diplomatie chinoise a souligné l’importance de « l’alliance faite dans le sang face à l’invasion d'une puissance extérieure », en faisant allusion à la guerre de Corée (1950-1953) qu’il a qualifiée, par ailleurs, de « patrimoine commun comme un trésor précieux ». Dans la foulée, il a manifesté la volonté de son gouvernement de monter d’un cran les relations entre les deux alliés de longue date pour « contribuer activement à la paix et à la stabilité dans la région ».A son tour, le haut diplomate nord-coréen a salué que « les liens entre Pékin et Pyongyang ont franchi une nouvelle étape grâce aux soins particuliers de leurs dirigeants », se disant « infiniment honoré et heureux de pouvoir travailler comme ambassadeur en Chine ».De l’avis des observateurs, Pékin aurait voulu afficher ses relations étroites avec Pyongyang alors que les présidents sud-coréen et américain viennent d’avoir un sommet la semaine dernière.