Le ministère de la Réunification donne la priorité à la reprise du dialogue avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le gouvernement cherchera en priorité à rétablir les canaux de communication et à relancer le dialogue avec la Corée du Nord.Le ministère de la Réunification en a fait part ce matin, à l’Assemblée nationale, en rendant compte des résultats du dernier sommet sud-coréano-américain tenu la semaine dernière à Washington. Selon lui, cette première rencontre entre Moon Jae-in et Joe Biden a instauré des conditions favorables à l’amélioration des relations intercoréennes, notamment à travers la manifestation du soutien de la nouvelle administration américaine pour la coopération des deux Corées.Dans la foulée, le ministère a annoncé qu’il se préparait à engager la discussion avec le Nord à tout moment, en tout endroit et indépendamment de la forme. Dans ce contexte, il a aménagé, le mois dernier, une salle destinée à la visioconférence au siège du dialogue intercoréen situé à Séoul.D’autre part, l’exécutif projette de mener, dans un premier temps, une coopération humanitaire, y compris sanitaire face à la crise du COVID-19 et alimentaire avec la fourniture de riz et d’engrais. Il envisage également de soutenir les initiatives civiques pour la restauration des canaux de coopération et d'échanges entre les deux Corées.