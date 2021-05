Un trentenaire jamais élu député en tête au scrutin préliminaire pour diriger le PPP

Photo : YONHAP News

Cinq des huit candidats viennent d’être sélectionnés lors du premier tour de l'élection pour briguer le poste de nouveau patron du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP). Le comité électoral de la première force de l’opposition en a publié la liste sans toutefois préciser ni l'ordre d'arrivée, ni les voix obtenues par chacun.Cependant, selon un responsable du PPP, c’est Lee Jun-seok, un militant trentenaire sans aucun mandat de député à son actif, qui occupe la première place pour franchir cette première étape. Arrivent derrière, par ordre décroissant, Na Kyung-won, ancienne députée et ex-présidente du groupe parlementaire du Parti Liberté Corée (PLC), l’ancien nom du PPP, Joo Ho-young, actuel président du groupe parlementaire du PPP, Hong Moon-pyo, et Cho Kyoung-tae.Lors du vote final, Lee Jun-seok, ancien membre du Conseil suprême du camp conservateur, devra faire face à ses concurrents, tous élus députés à quatre ou cinq reprises.Le premier tour a eu lieu les 26 et 27 mai sur la base du vote des membres du parti et d’un sondage d’opinion, à parts égales. Prévu les 9 et 10 juin, le second verra ces taux ajustés à 70 % et 30 % respectivement. Ce qui peut s’avérer avantageux pour les poids lourds du parti. Toutefois, comme Lee incarne seul la jeune génération, l’incertitude demeure quant à l’issue du scrutin.Les cinq candidats ont deux semaines pour mener campagne, y compris à travers des débats télévisés. Le nom du vainqueur sera dévoilé lors d’une convention du parti le 11 juin.