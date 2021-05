Séoul propose la création d'une réserve commune de produits médicaux et sanitaires d’urgence

Photo : YONHAP News

Selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, l’Initiative de coopération en Asie du Nord-est pour la prévention sanitaire et la santé publique a tenu, hier, sa troisième conférence en ligne. A ce rendez-vous ont participé des responsables de la diplomatie et de la santé de six nations, à savoir la Corée du Sud, les Etats-Unis, la Chine, le Japon, la Russie et la Mongolie, ainsi que des représentants de leurs ambassades à Séoul.A cette occasion, le gouvernement sud-coréen a proposé d’instaurer au plus tôt un système de réserve commune d'articles médicaux et sanitaires qui sera à la disposition des pays participants. Selon lui, ce dispositif a pour objectif de faire face avec une grande réactivité à l’apparition de nouvelles épidémies telles que le COVID-19.Par ailleurs, Séoul a souligné la nécessité de développer un programme conjoint de formation et d’exercice pour lutter efficacement contre les pandémies. Dans la foulée, il a proposé d’organiser un webinaire d’experts afin de savoir quelles sont les demandes réelles en la matière.Les participants ont jugé important de rallier la Corée du Nord à cette initiative. Selon eux, sa participation permettra de renforcer l’action commune et la coopération pour assurer la sécurité sanitaire transfrontalière.Pour rappel, l’Initiative de coopération en Asie du Nord-est pour la prévention sanitaire et la santé publique a vu le jour en décembre dernier pour faire face à toute crise sanitaire transnationale comme celle du COVID-19. C’est Séoul qui en est à l’origine.