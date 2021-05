Le programme spécial de logements destiné aux fonctionnaires de Sejong va disparaître

Photo : YONHAP News

Le gouvernement et le parti au pouvoir ont décidé de supprimer le programme spécial d’offre de logements réservé aux fonctionnaires qui déménagent à Sejong, la ville administrative située dans le centre du pays. C’était lors de leur réunion de coordination politique, organisée aujourd’hui.De fait, ce dispositif a fait l’objet de vives critiques suite à quelques scandales. En ouverture de cette rencontre, le Premier ministre Kim Boo-kyum a confié en être conscient, tout en précisant que le programme avait atteint son objectif initial entretemps. Le président du groupe parlementaire du Minjoo, Yun Ho-jung, était du même avis.Pour rappel, il s’agit d’un programme spécial créé en 2010 visant à assurer la stabilité en termes de logement pour les employés des ministères et des organismes publics qui ont été transférés à Sejong, principalement depuis Séoul. Or, avec la flambée des prix immobiliers, il a été pointé du doigt comme un traitement de faveur. Par ailleurs, certains fonctionnaires sont soupçonnés d’en avoir abusé pour tirer un profit immobilier.Récemment, un cas édifiant a été révélé au grand jour. Il concerne l’Institut d’évaluation et de classification des droits douaniers, placé sous l’autorité du Service national des douanes. Alors que cet organisme n’était pas éligible pour s’installer à Sejong, il y a fait construire son nouveau siège, qui reste désormais vide. Il est soupçonné d’être passé en force pour profiter de ce programme spécial.