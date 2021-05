Dokdo : Chung Eui-yong s'engage à réagir fermement à la carte du site des JO de Tokyo

Photo : YONHAP News

Alors que Tokyo a rejeté la demande de Séoul de corriger la carte affichée sur le site web des Jeux olympiques de Tokyo, sur laquelle les îlots Dokdo, qui appartiennent au pays du Matin clair, apparaissent comme un territoire nippon, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a manifesté sa volonté de réagir le plus fermement possible contre cette revendication.Chung Eui-yong a tenu ces propos aujourd’hui, à l’Assemblée nationale, en rappelant qu’il avait déjà protesté fermement auprès du gouvernement japonais sur ce sujet. Et d’ajouter qu’il ne tolérerait aucune action erronée sur ces îlots situés en mer de l’Est.Interrogé sur la fourniture par les Etats-Unis de vaccins aux soldats sud-coréens, le chef de la diplomatie a répondu que cette décision était sans lien avec les exercices militaires conjoints avec l’armée américaine. Et d’expliquer que les modalités de ces prochaines manœuvres, telles que leur date, leur ampleur et leur format, seront déterminées entre les autorités militaires des deux alliés, indépendamment de l’offre de sérums.Enfin, concernant le partenariat vaccinal Séoul-Washington, Chung a fait savoir que les entreprises sud-coréennes auxquelles est confiée la production de vaccins et les compagnies américaines commanditaires se sont mises d’accord pour fournir d’abord à la Corée du Sud une quantité considérable de doses produites dans le pays.