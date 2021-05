Biden nomme une experte des sanctions contre Pyongyang secrétaire adjoint au Trésor chargée du financement terroriste

Photo : YONHAP News

Le président américain Joe Biden a désigné Elizabeth Rosenberg, une experte sur les sanctions contre la Corée du Nord, secrétaire adjointe au Trésor chargée du financement terroriste.C’est ce qu’a rapporté, aujourd’hui, la Voix de l’Amérique (VOA). Actuellement conseillère auprès du vice-secrétaire au Trésor, elle a manifesté à maintes reprises son opposition au retrait précipité des mesures coercitives contre le pays communiste.Rosenberg a occupé plusieurs postes importants : conseillère auprès du vice-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et de l’intelligence financière puis auprès du secrétaire adjoint chargé du financement terroriste et de l’intelligence financière sous l’administration Obama entre mai 2009 et septembre 2013, et directrice de l’énergie, de l’économie et de la sécurité au Centre pour la nouvelle sécurité américaine.Selon la radio américaine, la secrétaire adjointe désignée estime nécessaire des solutions innovantes destinées à entraver les activités financières illégales du royaume ermite en analysant et en retraçant les activités passées de ce dernier.