Photo : YONHAP News

Le groupe de k-pop Bangtan Boys a remporté deux prix aux iHeartRadio Music Awards 2021 qui se sont tenus hier, heure locale, à Los Angeles aux Etats-Unis. Il s’agit de la cérémonie de récompenses que la radio américaine en ligne iHeartRadio organise chaque année depuis 2014.BTS a décroché le prix Best Music Video avec sa chanson « Dynamite », et ce pour la deuxième année consécutive. Il est également lauréat du prix Best Fan Army pour la quatrième fois de suite depuis 2018.De son côté, le directeur de la performance Son Sung-deuk du label Big Hit Music, auquel appartient le septuor, a reçu le prix Favorite Music Video Choreography pour sa chorégraphie de « Dynamite ».