Photo : YONHAP News

Séoul a décidé de fournir une aide d’urgence de 1,5 million de dollars en faveur de la Palestine, récemment touchée par des affrontements entre Israël et le mouvement palestinien Hamas.D’après l’annonce faite jeudi par le ministère des Affaires étrangères, 1 million de dollars sera versé à l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), et 500 000 dollars alimenteront le fonds commun géré par le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires.Le ministère a déclaré qu'il continuerait à contribuer à l'amélioration de la situation des Palestiniens en étroite coopération avec la communauté internationale.