Photo : YONHAP News

Le ciel s'est en partie éclairci sur la moitié nord du pays dans le courant de l'après-midi.Les nuages ont peu à peu déserté la région métropolitaine de Séoul et la province de Gangwon pour se diriger vers le sud. La pluie devrait continuer à tomber jusqu'en début de soirée sur les provinces de Jeolla et de Gyeongsang.Ce week-end, le temps restera nuageux mais sans risque de précipitations, avec des températures entre 22°C et 26°C.