P4G : 68 dirigeants et hauts officiels de 45 pays et de l’UE ainsi que des organisations internationales seront présents

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre chinois Li Keqiang et l’envoyé spécial des Etats-Unis pour le climat John Kerry participeront au sommet P4G 2021, le Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030, organisé par la Corée du Sud dimanche et lundi en visioconférence.D’après l’annonce faite cet après-midi par la Cheongwadae, un total de 68 hautes personnalités venant de 45 pays et de l’Union européenne (UE) et des organisations internationales y assisteront. 42 d’entre elles sont de rang de chef d’Etat, cinq sont de hauts officiels et 21 des patrons d’organisations internationales.Toujours selon la Maison bleue, l’ancien secrétaire d’Etat américain sous l’administration Obama participera en temps réel à la session du débat, qui se déroulera lundi. A cette occasion, il devrait transmettre le message du président Joe Biden.Le chef du gouvernement chinois, quant à lui, assistera à la session des discours prévue dimanche par le biais d’un message audiovisuel, tout comme 54 autres représentants, dont le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Boris Johnson, la chancelière allemande Angela Merkel, le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, le secrétaire générale de l’OCDE Jose Angel Gurria, et le ministre japonais de l’Environnement Shinjiro Koizumi.De son côté, le président sud-coréen Moon Jae-in sera présent aux deux sessions.