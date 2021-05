Le sommet P4G s’ouvre à Séoul

Photo : YONHAP News

Le sommet P4G 2021 a officiellement débuté, ce dimanche à Séoul, pour deux jours de discussions en ligne. Près de 70 hautes personnalités d’une quarantaine de pays et de l’Union européenne (UE) ainsi que d'organisations internationales y participent.Lors de la cérémonie d’ouverture qui a commencé à 17h au Dongdaemun Design Plaza (DDP), le président sud-coréen a dévoilé sa promesse pour une relance verte inclusive englobant les pays en développement afin de surmonter le changement climatique mondial sans précédent.Pour cela, Moon Jae-in a déclaré que l’aide publique au développement liée aux projets climatiques et verts serait élargie d’ici 2025, et qu’un Fonds dédié au « Green New Deal » à hauteur de 5 millions de dollars allait être créé au Global Green Growth Institute (GGGI). Ce n’est pas tout. Une nouvelle subvention de 4 millions de dollars sera versée au P4G pour pérenniser son fonctionnement.Le locataire de la Cheongwadae a également profité de cette occasion pour annoncer la candidature de la Corée du Sud pour accueillir la Conférence des Parties des Nations unies sur le changement climatique (COP28) en 2023.Le P4G, auquel participent le Premier ministre britannique Boris Johnson, le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel et le Premier ministre chinois Li Keqiang, ainsi que John Kerry, envoyé spécial du président américain pour le climat, est une initiative conjointe entre le public et le privé pour accélérer la croissance verte et conforme à l'Accord de Paris. L’édition précédente s’est tenue en 2018 au Danemark.Ce sommet doit s’achever, demain soir, avec l’adoption de la déclaration de Séoul.