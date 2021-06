COVID-19 : plus d'un million de doses du vaccin Janssen attendues cette semaine

Photo : YONHAP News

En ce dernier lundi du mois de mai, la Corée du Sud a enregistré 430 nouveaux cas de contamination au COVID-19 en 24 heures : 411 infections locales et 19 importées.Et le pays du Matin clair recevra ce samedi des Etats-Unis des doses du vaccin anti-COVID Janssen permettant d'inoculer 1 012 800 personnes, soit deux fois la quantité établie lors du récent sommet entre leurs dirigeants. C'est ce qu'a annoncé, hier, le Premier ministre Kim Boo-kyum, qui dirige également le centre de gestion de crise. C'est un avion de ravitaillement multirôles Cygnus 330 de l'armée sud-coréenne qui les transportera.Séoul a autorisé en avril dernier l'usage du sérum du groupe américain Johnson & Johnson qui est unidose, contrairement à ceux de Pfizer et d’AstraZeneca qui nécessitent deux injections.A noter que le vaccin Janssen est recommandé chez les 30 ans et plus, à l'instar du produit d'AstraZeneca, en raison du risque de thrombose. Il sera donc inoculé chez les réservistes et les fonctionnaires de 30 ans et plus engagés dans les affaires militaires et diplomatiques. Il sera également administré aux membres de familles des militaires âgés de 60 ans ou moins, tout comme chez les personnes qui effectuent un voyage à l'étranger pour des raisons professionnelles ou des affaires publiques.La directrice de l'Administration coréenne de contrôle et de prévention des maladies (KDCA) Chung Eun-kyung a expliqué que le sérum Janssen avait déjà été injecté à 10,5 millions de citoyens américains, dont les GIs stationnés en Corée du Sud. Et d'ajouter que les soldats sud-coréens qui travaillent à leurs côtés ont eux aussi reçu une dose.A noter que 116 000 militaires sud-coréens, soit 88 % du corps militaire âgé de 30 ans et plus, ont reçu la première injection du vaccin d'AstraZeneca. Quant aux 414 000 soldats plus jeunes, ils se feront administrer le Pfizer à partir du 7 juin.