Sondage : plus de la moitié des jeunes favorables au célibat ou au mariage sans enfant

Photo : YONHAP News

53 % des sud-Coréens âgés d'une vingtaine d'années ont un avis favorable sur la vie de célibataire, et la moitié ont une opinion positive sur le divorce, le remariage et la vie conjugale sans enfant. Ces réponses baissent avec l'âge pour enregistrer moins de 20 % chez les seniors âgés de 70 ans et plus.C'est ce que nous apprend un sondage réalisé en septembre dernier par le ministère de l'Egalité des sexes et de la Famille auprès de 10 997 foyers. Il s'agit du 4e état des lieux des familles du pays du Matin clair.Concernant les rituels familiaux, l'écart générationnel est toujours palpable. 48 % des jeunes jugent souhaitable de passer les fêtes traditionnelles avec sa propre famille, et non avec la belle-famille, contre 13 % d’accord avec cette pratique. 63,5 % de 20 à 29 ans sont favorables à la suppression des offrandes aux ancêtres, contre 27,8 % des 70 ans et plus.L'union sans mariage est plébiscitée par 26 % des jeunes, soit 4,9 points de plus par rapport à 2015. Le gain économique s'avère le motif le plus fréquemment cité. 34 % d’entre eux sont positifs sur le célibat, soit une hausse de 1,6 point sur six ans.Quant aux tâches ménagères, 70,5 % des femmes se sentent seules responsables contre à peine 2,8 % chez les hommes. 26,6 % des sondés pensent les partager à égalité.